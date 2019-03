Demonstration i Nyborg: Forældre på gaden for flere hænder

En landsdækkende demonstration for flere hænder i børnehaverne har nu også spredt sig til Nyborg, hvor forældre vil råbe politikerne op.

NYBORG: - Vi håber at kunne råbe politikerne op, så de kan forstå, at der er et problem, som de ikke bare kan udskyde.

Så kontant lyder det fra 31-årige Mia Skov Jensen, som foruden at være mor til to piger på henholdsvis to og fire år også er én af arrangørerne bag demonstrationen "Hvor er der en voksen?" i Nyborg lørdag 6. april.

Egentlig dækker parolen "Hvor er der en voksen" over en række landsdækkende demonstrationer, som er afledt af DR2's dokumentar "Hvem passer vores børn?". Sammen med en veninde mente Mia Skov Jensen dog, at Nyborg også skulle på landkortet.

Den 31-årige økonomiassistent har ikke tidligere stablet en demonstration på benene, men en voksende frustration over de - ifølge hende- for dårlige normeringer i offentlige institutioner fik nyborgenseren til at reagere.

- Jeg har selv oplevet det gennem vores pigers institution. Vi er meget tilfredse med vores børnehave og pasningen af pigerne. Problemet er bare, at der ikke er hænder nok. Det kan for eksempel være, som når de skal lære at gå på toilettet og lignende situationer, hvor det ikke føles som om, at der er hænder nok.