Demonstration: Unge i Nyborg på gaden for en grønnere fremtid

Over hele kloden valgte elever fredag at droppe undervisningen i skolen. Således også i Nyborg, hvor 60-70 unge deltog i demonstration. De følger i fodsporene på svenske Gretha Thunberg, som siden sidste sommer har strejket for klimaets skyld.

NYBORG: Unge i alle verdens lande, foren jer!

Sådan fristes man til at nyfortolke det gamle revolutionære slogan, når man skal forsøge at beskrive den aktivisme blandt unge, som under parolen "Fridays for Future" verden over har forenet sig i en fælles kamp for klimaet.

I Nyborg havde skoleelever på kryds og tværs af skoler fredag fundet vej til til det lokale magtcentrum, rådhuset. Med kampråb og skilte på engelsk skrev de sig ind i den internationale bevægelse, som svenske Gretha Thunberg startede sidste sommer ved at gå i skolestrejke for miljøet.

I spidsen for de nyborgensiske demonstranter stod 15-årige Maanasi Thirugnanasambanther, som til daglig går i 9. klasse på Danehofskolen. Hun håber, at politikkerne begynder at tage klimaudfordringer mere seriøst.

- Politikkerne skal i gang med at snakke om klimaforandringerne, fordi det fylder utroligt meget i vores hverdag, sagde hun.

Maanasi Thirugnanasambanther fik flere gange under interviewet med Fyens Stiftstidende store applauser fra de godt 60-70 energiske unge, som stod i en klynge rundt om med skilte og tilråb.

Demonstrationen var ikke planlagt på forhånd, men fredag morgen tog en gruppe unge på Danehofskolen med Maanasi Thirugnanasambanther i spidsen initiativet.

- Vi havde set på Instagram, at Gretha Thunberg havde startet det her, og så tænkte vi, at vi også ville gøre en forskel. Vi fik så kontakt med de andre skoler og herefter også politiet, som gav os tilladelse til vores demonstration.

For den lokale miljøaktivist er demonstrationen en vigtig markering af, at den kommende generation kræver handling.

- Det er vigtigt for os at blive hørt, fordi det ender med, at vi ikke har nogle fremtid, hvis det her bliver ved sådan her. Jeg fra en klasse, hvor vi har arbejdet utroligt meget med bæredygtighed og vedvarende energi. Der er så mange muligheder her, som jeg tror, mange tager forgivet, forklarede hun.

Efter at have råbt flere slagord mod de kommunale bygninger, bevægede demonstrationen sig videre i Nyborgs gader, hvor de unge fortsatte deres kampråb i det stille regnvejr. Arrangøren var dog ikke i tvivl - det er langt fra sidste gang, at Nyborg stifter bekendtskab med klimabevidste unge.

- Det er vigtigt, vi bruger vores stemme. Når nu vi har den - så skal den bruges.