Debat: Vi har alle et ansvar for at få stofferne ud af Nyborg

6. august skrev Jannie Sørensen og Jonas Ejby et læserbrev om problemet med stoffer blandt de unge i Nyborg. Indlægget er et opråb til os alle, og jeg vil godt takke de to, fordi de klart tager afstand og påpeger de problemer med stoffer, vi kæmper med i Nyborg. Stoffer og rusmidler ér et problem blandt de unge, og omfanget kan vi se i ungdomssundhedsprofilen.

Vi har rigtig mange af byens unge hos os og vil inderligt gerne den her kultur til livs. Vi laver løbende tests af elever, har hashunde med til festerne og prøver også at oplyse elever og forældre om problemet. Test, hashunde og kampagner afføder ofte massiv kritik som går på, at vi ikke skal blande os i de unges liv. Vi holder dog fast i, at vores ansvar for de unge ikke kun handler om faglig dannelse, men også at eleverne får forudsætningerne for at leve et godt og langt liv. Det får man ikke med stoffer - heller ikke selvom man føler sig udødelig lige nu.

Kommunen gør virkelig også en kæmpestor indsats for at dæmme op for udviklingen og tage fat om nældens rod. Vores hamrende dygtige samarbejdspartnere i Misbrugscenteret, Sundhedsafdelingen, Ungdomsskolen og SSP kæmper hver dag en brav kamp. Allerede her i efteråret har Nyborg gymnasium sammen med SSP inviteret alle byens unge til fællesmøde og oplæg af Julius Mygind om stofmisbrug. Alle vores kommende elever og forældre er inviterede, og alle grundskolens overbygningselever og forældre bliver også indbudt.

Men jeg er også nødt til at sige, at uanset hvor mange kampagner, og tiltag vi laver, så er det bare ikke alt, man kan få kommunen eller skolen til at løse eller få til at gå væk.

Vi har alle et ansvar for at få stofferne ud af Nyborg. Så man kan ikke bare stå og se opgivende på eller konstatere, at der er et problem. Der er brug for handling fra alle borgere, forældre og foreninger m.m. som er sammen med unge mennesker. Der brug for, at de unge hanker op i de kammerater, de kan se, er på vej i en forkert retning, og at de også tager afstand, når de oplever, at stofferne bliver en del af festkulturen. Jeg må desværre også erkende, at det ofte også kræver politiets indgriben mod de distributører fra udvalgte adresser i Nyborg eller hashhuler, som de fleste unge mennesker kender til. Så lad os alle gå sammen om at handle og hjælpe de unge mennesker, der er kommet ud i misbrug.