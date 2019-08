Janni Sørensen (DSU) og Jonas Ejby (KU) skriver i avisen 6. august at de unge i Nyborg føler sig utrygge og efterlyser handling i kampen imod euforiserende stoffer. Men det er slet ikke så svært at bekæmpe. Bare sig fra. Lær at sige "Nej tak!" Det er alt der skal til.