Hvis man kører igennem Nyborg er det jo en flot by vi har, og tænker at alting er lutter idyl. Der er bare lige det ved det, at der er en grim bagside af det "flotte maleri". Der hærger en grim kultur af euforiserende stoffer og dårligt unge miljø generelt. Det er så ærgerligt at de unge mennesker i Nyborg ender i en grim spiral gang, på gang. Vi har talt med flere unge mennesker som har fortalt om hvordan de er røget ud i misbrug af en helt høj kaliber, hvor det hele starter med et fejltrin enten i skolen, hvor der ikke bliver fulgt op på de unge hvis de hænger lidt i bremsen ift. Deres skolearbejde og de så ender i dårlige miljøer og så kører spiralen der fra.

Det er frygteligt at man skal stå ved siden af og kigge på de her unge mennesker gang, på gang og stå og tænke, det stopper jo aldrig det her. Hvor meget skal der til for at der aktivt bliver sat ind over for de her ting? som f.eks. euforiserende stoffer som åbenbart er blevet så normalt som at trække vejret og at der er et kæmpe miljø for det og hvis man som ung skal ud af det igen, kræver det altså en kærlig hånd.

I bund og grund handler det muligvis også om at der ikke er de vilde tilbud til de unge i dag, som de unge syntes er spændende eller at der er et godt unge miljø i form af at der er caféer eller generelle steder hvor de unge kan være og have det godt med deres venner.

Hvis det hele brænder på, en dag og man står i en situation hvor det hele er gået over gevind og man bliver nødt til at ringe efter politiet, bliver man pænt spurgt om det er noget man kan klare selv eller at der altså går noget tid inden en mulig patruljevogn kan være hos en.

Så igen, hvor langt ud skal vi før der sker noget ved det her kæmpe problem?