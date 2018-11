Debat: Hvorfor vil Nyborg kommune ikke være med til at gå forrest i klimakampen?

Mange mennesker tænker, at klima og miljø er rigtig kedeligt at høre om, men uanset hvor kedeligt det end er, er det hamrende vigtigt, at vi alle sammen, uanset om man er privat person eller kommune, er med til at gå i front og kæmpe imod den klimaudfordring, der står over for os alle sammen.

Det er jo et fælles ansvar, som vi alle skal deltage i, og vores kommune kan i den grad være med til at tage et stort skridt i den rigtige retning. Der er jo fra byrådets side nedsat et grønt udvalg første gang i 2013, men man hører bare ikke noget? Hvornår bliver der sat en dagsorden fra det her grønne udvalg? Jeg tænker, at nu er der gået 5 år, så mon ikke der snart skal til at ske noget? Det er godt nok for sløvt, at det ikke bliver taget seriøst, hvor vigtigt det er, at der sker noget.

Nyborg kommune kunne jo evt. indvilge i at blive klima plus kommune, hvor man kun skal opfylde to ud af seks kriterier som er nedsat af Danmarks Naturfredningsforening, så hvorfor ikke gøre det og så gøre det fuldt ud?

Som sagt, der skal altså til at ske noget, og Nyborg skal melde sig ind i kampen om en grønnere kommune. Det er tid til forandring i klimaets retning og den retning skal sættes nu!

Janni Sørensen, Formand DSU Nyborg