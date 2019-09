Debat: Fremtidens plejecenter - tid til at tænke nyt

En ting vi ved med nærmest usvigelig sikkerhed om de kommende ældre er, at I selv vil være med til at bestemme - og at I vil have indflydelse på både den pleje, I får, og hvordan I bor. Også i den allersidste del af livet.

I Nyborg Kommune kommer vi om føje år til at mangle pladser på de eksisterende plejecentre. Det har fået mange til at efterspørge et nyt bynært plejecenter. Men inden vi kommer så langt, vil vi i SF foreslå, at vi hæver blikket og sammen forsøger at forestille os fremtiden.

Det store spørgsmål er nemlig, om ikke tiden er inde til sammen at gentænke, hvad et plejecenter skal og kan være?

Mange kommuner har allerede gjort sig gode erfaringer med at samtænke ældreboliger og plejecentre med andre funktioner som fx daginstitutioner, ungeboliger eller medborgerhus. I SF tror vi på, at der i det hele taget er stor værdi i at udvikle boligområder, hvor vi kan bo sammen på tværs af generationer. Både fordi vi har meget at lære af hinanden - og fordi vi kan hjælpe hinanden.

Vi er desuden optaget af, hvilke tanker de kommende ældre gør sig om, hvad der skal til for, at vi kan skabe en god og tryg fysisk ramme om ældres hverdag? Derfor er det vores ønske, at kommunens ældre byder ind med ideer og tanker, hvordan et fremtidigt plejecenter eller plejeboligområde kunne tage sig ud, så vi sammen kan skabe den bedste løsning.