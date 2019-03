Debat: Drømmen om Nyborg!

Debat: Flere nye butikker i Nyborg, ja selv på Lynfrostgrunden og vupti, Nyborg bliver til Fyns nye handelscentrum - en rigtig Venstre-drøm.

Vi mangler at få svar på tre grundlæggende spørgsmål fra Venstre i forbindelse med deres vækstplaner:

Skal der renses efter Tjærekompaniet før byggeplanerne bliver til virkelighed eller tror Venstre, at med et par BOX-klodser forsvinder fenolerne og dermed problemerne?

Modvirkes den krise, der er i detailhandlen generelt både i hele Danmark og internationalt pga udviklingen i internethandel, med nogle BOX-butikker på Lynfrosten.

Er Venstre imod bevaring af stærke lokalsamfund i landdistrikterne?

Kan en sådan drøm blive til virkelighed?.. næppe. Hvis man lytter til Direktør Per Nyborg, Institut for Centerplanlægning fraråder han en sådan udvikling af Nyborg by.

Handelslivet i Nyborg centrum peger også på problemer omkring en yderligere opsplitning af handelslivet i Nyborg. Det vil gå ud over livet i det gamle centrum.

Der er en del ledige butikker i Nyborg. Vi har allerede noget, der minder om BOX-butikker på det gamle Jernstøberri og ud af Vestergade.

Jeg har været så heldig at have læst Enhedslisten Nyborgs indsigelse til den "strategisk udviklingsplan for Nyborg", hvor der også bliver stillet spørgsmål om, hvad der vil ske med det handelsliv, der er i Ørbæk og den lille rest, der er tilbage i Ullerslev. De bliver nemlig også yderligere truet af Venstres vækstdrømme med et byggeri på Lynfrosten. Er Venstre imod stærke lokalsamfund i landdistrikterne?

Geolog Walter Brüsch fra Naturfredningsforeningen fraråder nybyggeri uden oprensning. Det at rode op i urenset tjæreholdigt jord kan være med til at frigive f.eks. fenoler, som er stærk kræftfremkaldende. Har Venstre også den holdning, at vi ikke løber nogen risiko med folks helbred såvel som med narurens. Mener Venstre i Nyborg, at "ikke en frø, ikke en fugl og ikke en fisk" skal have det ringere......?

Så, stop drømmeriet Venstre med vækst, vækst og vækst og tænk i bevarelse af bymidten og og oplevelsesøkonomi med fokus på kulturel udvikling. Det vil være en styrkelse af vores by og kommune.