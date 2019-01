De sidste passagerer har forladt krisecenter i Nyborg

Nyborg: Et massivt opbud af sundhedspersonale har knoklet i løbet af onsdag formiddag for at hjælpe de mange rystede togpassagerer efter ulykken på broen tidligere på dagen. Men den sidste passager har nu forladt idrætscentret, der fungerede som midlertidigt krisecenter, oplyser kommunens sundhedschef Mette Bill Ladegaard.

Kommunens egen sundhedsafdeling stillede tidligt om morgenen med cirka 20 personer, der har hjulpet til med alt fra at stille borde op og skænke kaffe. Den egentlige psykologhjælp og krisehåndtering i forhold til passagerne har sundhedsfagligt personale fra Region Syddanmark dog stået for. Ifølge præhospitalschef Gitte Jørgensen blev der i alt dirigeret cirka 30 psykologer, psykiatere og andet personale fra Odense og Svendborg til Nyborg, så snart man fik meldingen om den tragiske ulykke, der menes at have kostet seks mennesker livet.

Enkelte psykologer blev dog forsinket på grund af den tætte trafik gennem Nyborg by, fortæller hun. Passagererne blev kørt i busser til idrætscentret, hvor politiet sørgede for at holde uvedkommende væk, mens kriseindsatsen stod på. Det foregik primært i centrets tennishal.