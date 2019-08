De holder styr på Storebælts vindmøller

De syv vindmøller ved Sprogø serviceres nu fra Nyborg, hvor virksomheden NorSea har etableret sig med fem mand og en lille speciel båd, der sejler teknikere og materiale frem og tilbage mellem havnen og møllerne.

Sprogø/Nyborg: Nyborg kan nu kalde sig en offshore vindmølle-by. Ok, der er stadig langt op til for eksempel Esbjergs mange hundrede vindmølle-arbejdspladser, men lidt har også ret. I hvert fald har det norskejede firma NorSea etableret sig i Nyborg med fire mølleteknikere og en chef. Opgaven er at servicere den lille vindmøllepark ved Sprogø og sørge for, at møllerne er i drift hele tiden, så de kan producere så meget CO2-fri strøm som muligt. Firmaet skal til at etablere sig i en industribygning på Falstervej i Industri Vest, mens deres lille båd ligger ud for restaurant Apostrof i Østerhavnen. Møllerne ved Sprogø har ti års fødselsdag i år og var de første ni år ejet af Sund&Bælt A/S - altså firmaet bag Storebæltsbroen. Broejerne solgte sidste år møllerne til det private energiselskab European Energy Group. Mens bro-selskabet selv ejede møllerne, blev de holdt ved lige af Vestas og inspektionsbåden lå i den lille havn på Sprogø, der tilhører Sund&Bælt. Den gik altså ikke under de nye ejere, og derfor er de trukket i land og har valgt Nyborg som base.

Vindmøllerne ved Sprogø Vindmølleparken ved Sprogø består af syv Vestas-vindmøller, der hver har en effekt på tre megawatt.Da de blev stillet op for 10 år siden, var det nogle af verdens største møller. I dag arbejder man med havvindmøller på omkring 10 megawatt.



Havmølleparken ved Sprogø genererer årligt omkring 66 millioner kWh, hvilket svarer til det årlige elforbrug i mere end 16.000 parcelhuse.



Vindmølleparken var indtil sidste år ejet af bro-selskabet Sund&Bælt, men de er nu overtaget af den danske virksomhed European Energy Group.



Normalt regner man med, at havmøller kan holde i godt 20 år.



Cirka 25 millioner trafikanter på Storebæltsbroen passerer parken hvert eneste år.

Jørn Olesen, Lead Technician, og site manager Steven Dahl begge fra virksomheden Nor Sea foran den lille vindmøllebåd, Seamona, der fragter teknikere og udstyr ud til vindmølleparken ved Sprogø. Fem ansatte fra NorSea har nu fast base i Nyborg for at sikre, at vindmøllerne kører, som de skal. Foto: Mogens Rasmussen.

Passer ikke sig selv Hvis man tror, at en vindmøllepark passer sig selv, når den først er stillet op, kan man roligt tro om. Møllerne ved Sprogø er - ligesom alle andre møller - overvåget døgnet rundt. Selve overvågningen foregår på et stort center i Tyskland, men i Nyborg sidder det lille hold teknikere altså klar til at rykke ud, hvis et eller andet går galt. Teknikerne arbejde i hold to og to, der arbejder 14 dage ad gangen og har fri 14 dage. De vil fremover i dagtimerne holde til i bygningerne på Falstervej og ellers være til rådighed, hvis der er behov for hurtig udrykning. Stiftstidende mødte onsdag chefen for Nyborg-teamet, Steven Dahl, og en af de fire teknikere Jørn Olesen på kajen ved Østerhavnen. Jørn Olesen, der har titel af Lead Technician, havde lige været ude ved møllerne, på en typisk opgave. Der skulle skiftes kølevæske på møllerne, og så skulle Mølle 4 undersøges nærmere, fordi den havde stået stille på grund af for varm olie. Den slags arbejde tager tid, og selv om alle møller er forsynet med indvendig kran og en udendørs kran til at hæve tunge ting op fra båden, er det hele ret besværligt, siger Jørn Olesen. Og så skete der det, der ofte sker i det omskiftelige danske vejr. Det blæste op, bølgerne voksede, og teknikeren måtte stoppe arbejdet og blive sejlet tilbage til Nyborg i den nye vindmøllebåd, der er hyret hos et firma i Svendborg. - Der er faste regler for, hvornår vi ikke må være på møllerne. Når det blæser 25 sekundmeter, skal vi væk, siger Steven Dahl. Det kan en sjælden gang ske, at vejret pludselig viser tænder, så teknikerne bliver fanget i møllen midt ude på Storebælt. Sker det, må de have fat i et overlevelses-sæt, der ligger i hver mølle. Der er en sovepose, kopnudler, oplader til mobilen og et sæt spillekort. De to erfarne vindmøllefolk har dog aldrig oplevet at blive fanget i en havmølle i længere tid. Det højeste er et par timer på grund af tordenvejr.

Små og store job Opgaverne på møllerne kan være meget forskellige. Nogle gange sætter en mølle ud på grund af en mindre fejl, for eksempel noget, der er rystet løs, og bare skal sættes på igen - en vindmølle ryster en del. Andre gange er der tale om større projekter. For eksempel skal møllerne have et stort ti-års eftersyn, og for nylig blev alle vingerne inspiceret. Det foregik tidligere ved at teknikerne blev firet ned i et reb langs vingerne - selvfølgelig mens møllerne stod stille - for så at se glasfiberen nærmere an. Denne gang brugte man den nyeste teknik og lod en drone flyve rundt og tage nærbilleder af vingerne, fortæller Steven Dahl. Både Steven Dahl og Jørn Olesen har arbejdet med vindmøller mange forskellige steder, og de er enige om at vindmølleparken ved Sprogø er speciel, fordi møllerne er holdt så flot. - Sådan nogle halvgamle vindmøller kan godt være beskidte og rustne, men dem her er bare så flotte og velholdte, siger Jørn Olesen. Og selvom de to er garvede vindmøllefolk, kan de godt nyde deres specielle arbejdsplads ude midt i Storebælt. - Om der er flot derude. For hulan da. Der er rigtigt flot, især når der ikke er havblik, siger Jørn Olesen, hvis sprog tydeligt viser, at han er østjyde. Han pendler frem og tilbage fra hjemmet i Kolding, men Steven Dahl glæder sig over, at han ikke har ret langt på arbejde: Han er fra Svendborg.