De fik legaterne

Nyborg: Nyborg Borger og Håndværkerforening kan godt lide at give ud, og nu har de igen haft lejlighed til at uddele to portioner af foreningens legat, der uddeles til understøttelse for videreuddannelse for børn af håndværkere. Det kræves desuden, at ansøgerne skal have opnået eksamenskarakter på et højt niveau og have været inspirerende for deres omgivelser og udvist særligt engagement.

Modtagerne denne gang var Louise Madsen og Andrea Krøytzer og uddelingen fandt naturligvis sted i Bastionen, der jo indtil for få år siden hed og var Borgerforeningens Hus.

Legatet i den nuværende form er ret nyt. Borger- og håndværkerforeningen har stykket det sammen af fire små håndværkerlegater, som ikke længere har kunnet uddeles. Flere af fundatserne eksisterer ikke, og beløbene for hvert legat er så små, at en uddeling ikke giver mening. Ved at skillinge sammen fra alle de gamle legater er det nu blevet muligt at indkalde ansøgere til legatportioner på 10.000 kroner.