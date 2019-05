Dans i den kolde kulturnat

Nyborg: Klokken 16 fredag eftermiddag blev kulturnatten skudt i gang i Nyborg. Og selv om mottoet for den store begivenhed er "Nyborg brænder for kulturen", blev det lidt af en koldstart for de mange udendørs begivenheder. Men det var måske de småfrysende balletbørn fra Village Ballet Nyborg, der fik varmen frem i publikum med deres farverige optræden foran rådhuset.

Mens ballet-børnene hoppede og sprang, skød andre med armbrøst ved biblioteket, malede ansigtsmaling ved Bastionen, dansede folkedans i gaden og gik på byvandring med fokus på byens kunst. I Korsbrødregården stod den også på billedkunst, og nede på Bastionen var der stribevis af koncerter.

Men et af de traditionelle punkter ved Kulturnatten måtte man se langt efter. Der var ingen uddeling af prisen som Årets Nyborgenser eller Gode Liv Prisen, som den blev omdøbt til.

Prisen har været uddelt gennem mange år i samarbejde mellem Nordea og Nyborg Kommune, men banken har trukket sig, og derfor skal kommunen nu bruge tid på at finde ud af, hvordan prisen igen kan blive uddelt, oplyser borgmester Kenneth Muhs.