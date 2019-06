Dannebrogs 800 år fejres i Nyborg

Nyborg: Dannebrog kan med god grund flage for sig selv. For de rød-hvide farver har rund fødselsdag på Valdemarsdag, 15. juni. Og når det så ovenikøbet er 800 år siden, at Dannebrog faldt ned fra himlen over Estland, så er der virkelig grund til at kippe med nationens flag.

Det sker også i Nyborg, hvor fejringen begynder klokken 10.15. Fanebærere mødes ved Vor Frue Kirke, og klokken 10.30 er der festgudstjeneste ved provst Hans Bredmose - og alle er velkomne.

Klokken 11 er der faneoptog med Danehofgarden i spidsen fra Vor Frue Kirke til Borgmestergården. Og klokken 12 byder leder af Nyborg Slot og Kulturarv, Mette Ledegaard Thøgersen, velkommen, inden formand for Kultur- og Fritidsudvalget Erik Rosengaard (V) åbner udstillingen "Valdemar Sejr og Dannebrog".

For flaget og Valdemar Sejr er uløseligt forbundet. Ifølge legenden faldt Dannebrog ned fra himlen under slaget i Estland i det herrens år 1219. Kong Valdemar Sejr bragte flaget hjem til Danmark og gjorde det til nationens flag.

Det er 800 år siden i år.