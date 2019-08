Danmark ordnede svenskerne i u17 finalen

Nyborg: Open Nordic-turneringen for u17 landshold sluttede lørdag eftermiddag med et brag af en finale i Nyborg Idrætspark, hvor danskerne til sidst trak det længste strå med en sejr på 3-2 over Sverige.

Næsten 800 tilskuere så kampen på et noget forblæst stadion i Nyborg. Finalen bød på en levende fodboldkamp og uden tvivl vil vi senere se og høre meget mere til de store fodbolddrenge, når de om et par år dukker hos diverse klubber i ind- og udland.

Siden 4. august har fodboldtalenter under 17 år fra de nordiske lande plus Mexico dystet rundt omkring på Fyn, og turneringen sluttede altså lørdag med sejr til hjemmeholdet.

Finalen startede ellers med et svensk mål efter bare tre minutter, men efterhånden fik de unge danskere styr på tingene.