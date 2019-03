Danehofmarkedet må vige for Tour de France

Op mod 100.000 personer forventes at gæste Nyborg i forbindelse med cykelløbet i 2021. Derfor bliver det store riddermarked flyttet til efter sommerferien.

Nyborg: 2021 bliver et særdeles festligt år i Nyborg. Og travlt.

Ikke bare kan den tidligere kongeby fejre 750 års jubilæum som købstad, og ombygningen af Nyborg Slot kan indvies med deltagelse af ingen ringere end dronning Margrethe.

Den 3. juli er Nyborg målby for verdens største, årligt tilbagevendende sportsbegivenhed, Tour de France. Det får nu konsekvenser for Danehofmarkedet, som ellers altid er placeret i den første weekend i juli.

I stedet vil det store riddermarked blive afviklet den første weekend i august 2021, nærmere bestemt den 6.-8. august, oplyser Nyborg Kommune i en pressemeddelelse.

En overgang blev der ellers spekuleret i, om de to begivenheder kunne understøtte hinanden. Men den lokale styregruppe bag Tour de France har vurderet, at ulemperne er større end fordelene. Og det har politikerne lyttet til, fortæller borgmester og formand for Økonomiudvalget, Kenneth Muhs (V).

- Hvis man havde valgt at lægge arrangementerne samtidig, havde det skabt en lang række udfordringer, blandt andet logistisk og i forhold til at kunne bygge den folkefest op, der også skal være i forbindelse med Tour de France. For eksempel ville vi ikke kunne sætte storskærm op på Torvet, fordi den del af byrummet skulle bruges til turneringsplads, forklarer han.

- Når vi har så mange store begivenheder samme år, ville det også være synd, hvis de stjæler opmærksomheden fra hinanden. Jeg tror, at mediernes fokus vil være rettet mod Tour de France i begyndelsen af juli. Så det handler om at give plads, så det kan blive gode oplevelser hver især. Samtidig vil det være oplagt at bruge Danehofmarkedet, som i forvejen trækker mange mennesker til, som ramme om købstadsjubilæet i 2021, bemærker han.

Beslutningen får ingen indflydelse på afviklingen af dette års Danehofmarked, men også her har det været nødvendigt at foretage ændringer. Det skyldes ombygningen af Tovet, der ventes at blive sat i gang i løbet af foråret. Derfor bliver markedet for første gang i 10 år uden ridderturnering.