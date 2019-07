Danehof i Nyborg: Minister og borgmester åbnede den historiske fest

Nyborg: Kulturminister Joy Mogensen (S) har lagt hårdt ud i sin første uge som minister. Først så hun Bob Dylan på Roskilde Festivalen midt i ugen, og lørdag rullede hun hen over Sjælland og Storebælt for at åbne årets Danehof i Nyborg.

Efter velkomst fra en udklædt borgmester Kenneth Muus (V), så talte den gravide minister fra Roskilde til de mange på havnen ved Kongens Skibsbro. Her er et nyt indslag født, da det er første gang i Danehoffets ni-årige historie, at havnen er en del af weekendens øvrige festligheder, som finder sted i bymidten og omkring Nyborg Slot.

Efter kulturministerens tale i teltet på havnen, så anløb to vikingeskibe molen med kong Valdemar Sejr ombord. I 800-året for slaget mod venderne i Estland, hvor Dannebrog ifølge sagnet faldt ned fra himlen, så er det naturligt, at kongen og flaget har en hovedrolle i Danehoffet i år.

Til hest i det store optog gik turen op igennem byen til Borgmestergården. Her fik de mange gæster i byen en historisk præsentation af de royale til hest, inden optoget fortsatte til slottet.

I ialt er der programsat fire optog fra havn til slot under weekendens Danehof.