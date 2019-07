Danehof: Hil Kong Valdemar

Et historisk optog med Valdemar Sejr i spidsen drager også i dag gennem Nyborgs gader under årets Danehof. Foto. Nils Svalebøg

Valdemar Sejr anløb Nyborg fra søsiden. Kulturminister Joy Mogensen (S) åbnede årets Danehof fra landsiden, og to dages historisk fest er i gang i bæltbyen.

Nyborg: Kulturminister Joy Mogensen (S) er godt i gang med at afdække dansk kultur i sin ferie - herunder Danmarks Hjerte i Nyborg. I sin første uge som minister oplevede hun blandt andre Bob Dylan på hjemmebanen under årets Roskilde Festival, og lørdag rullede hun så hen over Sjælland og Storebælt for at åbne årets Danehof i Nyborg. Ministeren kom, så og lod Valdemar sejre. Men først efter den gravide minister fra Roskilde havde talt om historiens betydning overfor de mange på havnen ved Kongens Skibsbro. Her er et nyt indslag født, da det er første gang i Danehoffets ni-årige historie, at havnen er en del af weekendens øvrige festligheder, som finder sted i bymidten og omkring Nyborg Slot. Fraværende i år er de arme riddere til hest. I stedet er den absolutte hovedperson en af de helt store koryfæer fra middelalderen, nemlig Valdemar Sejr, der anløb Nyborg i en kopi af Ladbyskibet. Og kulturministeren, som bor i en anden dansk kongeby med en lang historie, nemlig Roskilde, trak tråde tilbage til vores allesammens historie.

Danehof i Nyborg Volden: Middelaldermarked og kampshow med 1200-tallets riddere kl.11 og 13.30 Borgmestergården: Markedsboderne er åbne, foredrag om 1200-tallet, musik i gården og Skramle & Blæsekonen optræder



Havnen: Kongens Langskibe lægger til, optog går i procession gennem byen. Skuespil om Valdemars gerninger Kl. 11 og 14



Nyborg Bibliotek: noget for børn



Handelgader: Danehofdans ved Mellemgade, Moro spiller middelaldermusik

Optoget med konge, adel og bønder begynder ved Kongens Skibsmole og lslutter ved slottet. Der er også to optog på en søndag. Foto: Nils Svalebøg.

Fremskridt og sværdslag - Det bliver godt, det bliver en folkefest. Jeres Danehof er med til at give fremdrift, men det er ikke nogen naturgiven ting. Ingen fremskridt uden sværdslag i både overført og bogstavelig betydning, påpegede kulturministeren, som kan sin historie: - Det første Danehof blev holdt i 1282 i Nyborg, og det var de første spæde skridt mod et parlament i Danmark. Men det var ét skridt frem og to tilbage. For i 1660 kom Enevælden, og da var det igen kongen, der bestemte. Kulturministeren lagde vægt på, at man kan tage lære af historien. Hun nævnte tre vigtige ting, som danmarkshistorien har givet videre. - Vi må aldrig tage fremskridt for givet. Det, som er værd at kæmpe for, skal der kæmpes for. Og det, som I gør i dag, er med til at fortsætte udviklingen af vores samfund, fremhævede ministeren.

Valdemar Sejr anløb havnen i Ladby-Dragen og blev hilst velkommen af et talstærkt publikum. Foto: Nils Svalebøg

To ud af tre skibe Efter kulturministerens tale i teltet på havnen, så anløb to vikingeskibe molen med kong Valdemar Sejr ombord på Ladbydragen. - Hil Kong Valdemar, opfordrede museumsinspektør Jonas Kragegaard, som satte ord på fortællingen om Valdemars indtog i kongebyen. - Han kommer hjem fra korstoget i Estland med den hellige fane. Ifølge Jyske Krønike så var det en flåde på 1500 langskibe, i dag må vi nøjes med to prægtige skibe. Den ene er Ladby Dragen med 32 årer, den anden er den 17 meter lange Helge Ask fra Skuldelev ved Roskilde. Det tredje langskib fra Svendborg er desværre sunket undervejs, konstaterede Jonas Kragegaard fra scenen på havnen.

Den nyslåede kulturminister Joy Mogensen (S) åbnede årets Danehof i selskab med borgmester Kenneth Muus (V). Foto: Klaus Wind

Farverigt optog I 800-året for slaget mod venderne i Estland, hvor Dannebrog ifølge sagnet faldt ned fra himlen, så er det naturligt, at kongen og flaget har en hovedrolle i årets Danehof. Efter turen på havet, så var det op på hesten og afsted i det farverige optog af middelalderens folk. Valdemar og han dronning blev hilst gennem byen, og ved Borgmestergården fik de mange gæster i byen en historisk præsentation af de royale til hest, inden optoget fortsatte forbi handelsboderne og til slottet. Slottet, som er under renovering, blev nemlig færdigbygget under Valdemar Sejr. Ifølge museumsinspektøren - som det vigtigste kongeslot i centrum af Danmark. Siden har det været midtpunkt for utallige vigtige begivenheder, blandt andet rigets første grundlov fra 1282. Valdemar Sejr er tilbage søndag og anløber havnen ad to omgange. Anderledes med kulturministerens flygtige visit i Nyborg. Snart begiver Joy Mogensen sig til det nordjyske for at få endnu et indblik i dansk kultur i ferielandet. Hil Kong Valdemar.

Selvom ridderturneringen er fraværende ved årets Danehof, så er der stadig masser af kampshow på volden ved Nyborg Slot. Foto: Nils Svalebøg.