Dagslys: Musikalske gensyn i Mellemgade

Nyborg: Fredag er Nyborg midtby forhåbentlig omdannet til noget, der minder om en sydlandsk metropol med gaderne proppet med rosé-drikkende, glade mennesker.

Her og der er der musik, og i Mellemgade byder butikken Al Ponte på noget helt særligt: Hele to musikalske gensyn på en gang. Det er Nyborg-sangeren Klavs Andreassen, der spiller og synger med sin gruppe Dagslys og special guest er Gino Vinci, der har huseret i Nyborg som sanger i forskellige sammenhæng i årtier og som mange sikkert kan huske som restauratør i det den for længst lukkede restaurant O Solo Mio i Kirkegade.

Dagslys består af guitaristen Kim Calov, Svenne Hansen på trommer og Jens Bækkelund på tangenterne. Og så selvfølgelig Klavs Andreassen, der tager nogle af sine kendteste sange med: Min Ferguson, Da far var Dreng og Min nabo har lige klippet hæk.

Det starter ved 19-tiden.