Efter en tilbagegang i afgangskaraktererne sidste år er 4Kløverskolen i Ørbæk rutsjet ned ad rangliste fra den borgerlige tænketank Cepos. Formanden for Skole- og Dagtilbudsudvalget, Suzette Frovin (SF), hæfter sig dog ved, at alle kommunens skoler ligger indenfor normalen.

- Jeg skal ikke komme med undskyldninger, men der kan være tilfældigheder, der spiller ind i forhold til en bestemt årgang og dens problematikker. Relativt få elever kan rykke et resultat, hvis nu der for eksempel er nogen, der virkelig hænger i bremsen, forklarer han.

Ifølge Palle Graae Nielsen er ambitionen, at eleverne klarer sig på "et forventeligt niveau". Derfor tager man også Cepos-tallene alvorligt, forsikrer han. Skolelederen pointerer dog også at der er forskel på afgangsklasserne.

Det ligger kun -0,2 karakterer under, hvad man kunne forvente. Alligevel er der tale om en stor tilbagegang, fordi 4Kløverskolen i gennemsnit har ligget på 0,6 - altså et godt stykke over det forventede - de seneste to skoleår. Dermed er skolen raslet fra en 20.-plads, da det så bedst ud, og ned til en plads i den tunge halvdel.

Skoleområdet bliver konstant målt og vejet på alle leder og kanter. Et af de parametre, man kan sammenligne skolerne på, er den såkaldte undervisningseffekt. Her bliver elevernes karakterer ved afgangseksamen mål op imod, hvad man kan forvente ud fra de samme elevers sociale og økonomiske baggrund.

Ørbæk: - Jeg var godt klar over, at resultaterne fra sidste år ikke var ligeså godt som de to foregående år.

Undervisningseffekten er et tal, der siger noget om, hvordan elevernes karakterer ved afgangseksaminerne er i forhold til, hvad man kunne forvente ud fra elevernes sociale og økonomiske baggrund. Hvis undervisningseffekten for en skole for eksempel er 0,5, har 9. klasseeleverne i gennemsnit fået en halv karakter højere end forventet. Cepos har herefter rangeret alle folkeskoler, privatskoler og efterskoler ud fra undervisningseffekten. Cepos peger selv på nogle af de faktorer, der har en indflydelse på undervisningseffekt. Ydre faktorer, der er bestemt af kommunen, er budget per elev, antal elever i klassen og elevernes socioøkonomiske sammensætning. Ifølge Cepos er de ydre faktorer med til at forklare 18,7 procent af forskellen mellem skoler med høje og lave undervisningseffekter. Indre faktorer, der varierer fra skole til skole, er elevernes fraværsprocent, deres trivsel og om lærernes kompetencer udnyttes ordentligt. De indre faktorer forklarer 29 procent af forskellen.

SF'er: Hold distance til tallene

Fra politisk side vækker listen ikke de store bekymringer. I hvert ikke hvis man spørger formanden for Skole- og Dagtilbudsudvalget, Suzette Frovin (SF).

- Helt overordnet skal man passe med at lave store konklusioner på baggrund af et års tal. Ja, nogle af skolerne svinger, og så er der måske lidt ekstra opmærksomhed på dem, men de følger udviklingen. Skolerne arbejder løbende med at sikre, at børnene får den bedste undervisning, siger Suzette Frovin.

Hun er opmærksom på, at afsenderen er en liberal tænketank og tillader sig derfor at være skeptisk overfor tallene. Hun er ikke så interesseret i rangeringen, men hæfter sig blot ved, at alle Nyborgs skoler ligger inden for normalen. Dermed ikke sagt, at tallene ikke kan bruges til noget.

- Når jeg kigger på for eksempel kigger på 4Kløverskolen, kan jeg jo godt se, at de falder over tid på undervisningseffekten. Der kan vi godt tage en dialog med skolen om, hvad der skal til, og hvad deres vurdering er. Personligt tror jeg, at der kan være noget at hente på trivsel og fravær, siger hun.

På 4Kløverskolen er undervisningseffekten da også bare ét tal af mange, som skolen gøre brug af.

- Vi har en masse data fra prøver, undersøgelser, fravær og også undervisningseffekten. Vi vælger så vores indsatsområder ud fra de tal. Så det er det, vi kommer til at bruge undervisningseffekten til, siger Palle Graae Nielsen.