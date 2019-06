Dårlig luftkvalitet og for høj koncentration af CO2: Nu varsler tilsyn også påbud om dårlig luft på skole

Det var ventet, at Arbejdstilsynet ville slå ned på de alt for høje koncentrationer af CO2 i klasselokalerne på Danehofskolen.

Nyborg: Sagen om indeklimaproblemer på Danehofskolen i Nyborg begyndte med et opråb til politikerne fra elever i 9.z, som længe har været generet af dårlig luft i klassen.

Derfor kunne det undre, at Arbejdstilsynet i første omgang valgte at give påbud på fire andre områder efter at have aflagt et besøg på skolen kort før påske. Også selv om ét af kritikpunkterne - den manglende rengøring - hele tiden har været en del af problemstillingen set med lærernes og elevernes øjne.

Tidligere på måneden sendte tilsynet så varsel om endnu et påbud, og denne gang gælder det netop den dårlige luftkvalitet i lokalerne omkring centralrum A, B og C på Danehofskolen.

Det kommer ikke bag på skoleleder Søren Kæstel, der anerkender, at man har et problem med alt for høje koncentrationer af CO2.