DR Fyn: Styrelse vil ikke give somalisk familie asyl

Den somaliske familie Abdisalan Hussein fra Nyborg har været i alle mediers søgelys, efter at Fyens Stiftstidende i december kunne fortælle, at familiens to ældste døtre fik lov at få undervisning på Nyborg Gymnasium, selv om familien havde fået inddraget sin midlertidige opholdstilladelse. Der rejste sig en heftige debat om børns ret til undervisning og rektor Henrik Vestergaard Stokholms dispositioner.

Nu er familien atter i vælten. DR Fyn kan fredag fortælle, at Udlændingestyrelsen har afvist at give de somaliske børn - og dermed reelt hele familien - asyl i Danmark.

Derfor står familien til at skulle rejse ud af landet, hvis en afgørelse i Flygtningenævnet også går familien imod.

Fyens.dk følger op på sagen.