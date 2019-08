DN og Refsvindinge Natur- og Kulturcente indbyder til Naturens Dag

Søndag den 8. september er der Naturens Dag på havnemolen ved Lauses Grill. Årets tema for Naturens Dag er "Mærk Naturen".

- Vi glæder os til dagen og håber rigtig mange vil benytte sig af muligheden for at få fælles oplevelser, siger leder af Refsvindinge Natur- og Kulturcenter, Lise Fenger, i en pressemeddelelse.

Arrangementet er en del af "Naturens Dag", hvor Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening og en lang række foreninger, kommuner, naturvejledere, institutioner mv. inviterer til naturarrangementer over hele landet.

Nyborg: Søndag den 8. september indbyder Refsvindinge Natur- og Kulturcenter, DN Nyborg og DN Naturfamilier til en særlig Naturens Dag i Nyborg, hvor det vil være muligt at opleve en masse aktiviteter for børnefamilier med fokus på vores sanser i mødet med naturen ved kysten, i havnen og i havet.

Fejrer naturen

- Naturen er noget, vi har tilfælles og som binder os sammen. På Naturens Dag vil vi gerne vise jer, hvor mange muligheder der er i naturen omkring os, og med årets tema sætter vi fokus på at mærke naturen. Der er vildt mange muligheder i naturen, hvad enten det er i skoven, ved havet eller på havnen. Så tag børnene i hånden, og kom ud på Naturens Dag" siger Lise Fenger.

Ud over at åbne naturen for børn og deres familier på Naturens Dag, fejrer skoler og institutioner naturen i hele ugen op til. Det sker fra den 2. til 6. september, hvor lærere og pædagoger slipper børnene ud til en eller flere dages læring, undervisning og leg i naturen.