DI-undersøgelse: Nyborg bevarer topplacering

Nyborg: Nyborg Kommune er en af de kommuner, der gør mest for det lokale erhvervsliv.

Det viser Dansk Industris årlige undersøgelse af erhvervsklimaet i de danske kommuner.

Nyborg scorer en 10.-plads blandt de 93 kommuner, der er med i undersøgelsen. Og selv om det er en lille tilbagegang fra sidste års 7.-plads, er det ikke nok til ødelægge humøret hos borgmester Kenneth Muhs (V).

- Jeg er meget, meget tilfreds. Især, fordi det her primært skyldes den rating, vi får fra vore lokale erhvervsvirksomheder, siger han.

- Og at vi går en smule tilbage, lægger jeg ikke noget i. Når vi er helt heroppe i toppen, så er det små marginaler, der betyder, hvilken plads, man lander på. Jeg er glad for, at vi ligger flot på dialog og på sagsbehandlingstider. Det er jo nogle parametre, vi selv kan gøre noget ved, tilføjer borgmesteren.

I kategorien "Kommunal sagsbehandling" er Nyborg suset 40 pladser frem og ligger nu på 12-pladsen. Kommunens bedste placering er dog inden for kategorien "Information og dialog", hvor Nyborg indtager en tredjeplads.

- Det er tydeligt, at der er en række af de fynske kommuner, som virkelig er gode til at skabe en effektiv og brugerorienteret sagsbehandling. Det kan vi godt være stolte af her på Fyn, og jeg synes, at de øvrige kommuner skulle lade sig inspirere, så det virkelig bliver til en styrke for øen, udtaler Poul Strandmark, formand for DI Fyn, i en pressemeddelelse.

På Fyn indtager Nyborg pladsen som den næstbedste erhvervskommune. Bedst er Middelfart - som sædvanlig, fristes man til at sige.

DI betegner selv sin undersøgelse som Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsklima. Resultaterne bygger dels på de svar, foreningens 7332 medlemsvirksomheder giver, og dels på statistiske faktorer som skat, grundskyldpromille, privat beskæftigelse, antal nystartede virksomheder og erhvervsfrekvens.