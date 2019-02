DF vil sende sag om kunstgræsbane til hjørnespark

Vindinge/Nyborg: Over et halvt år er gået, siden et snævert flertal i byrådet stemte for at fylde en ny kunstgræsbane i Vindinge med gummigranulat. Dermed skulle man tro, at vejen langt om længe var banet for projektet, der har været stærkt omdiskuteret på grund af de miljømæssige aspekter.

Men siden er diskussionen om den rigtige model blusset op igen, og på byrådsmødet tirsdag ventes V og S endnu engang at stå stejlt overfor hinanden.

I Venstre går man ind for en løsning, hvor regnvandet får lov til at sive ned gennem banen og videre ud i Vindinge Å efter først at have passeret et muldlag, der skal opfange mikroplast og andre skadelige stoffer. Socialdemokraterne foretrækker derimod en dyrere model, hvor regnvandet ender på rensningsanlægget i Nyborg.

Hidtil har Dansk Folkeparti støttet den første model, men på byrådsmødet vil partiet ifølge gruppeformand Carsten Kudsk lægge op til, at sagen udsættes nok engang. Det sker, efter at Nyborg Sportsfiskerforening har advaret mod at lede spildevand ned i åen og truet med, at man vil bede Danmarks Sportsfiskerforeningen om at gå ind i sagen.

- Vi kunne godt tænke os at vide, hvilke konsekvenser det kan få for miljøet, hvis man leder spildevandet direkte ud i Vindinge Å. Sportsfiskerne henviser til en anden sag, hvor foreningen klagede og fik ret.

- Hvad var det helt præcist, sportsfiskerne fik ret i, og kan sagen bruges som sammenligningsgrundlag i forhold til den aktuelle sag? For os handler det altså om, at vi gerne vil have et tilstrækkeligt grundlag at træffe beslutningen ud fra, og det mener vi ikke, at vi har fået indtil videre, siger Carsten Kudsk som forklaring på, at partiet har skiftet holdning.

Tilsvarende ønsker DF beregninger på, om det reelt er en bedre løsning for miljøet at sende spildevandet gennem renseanlægget, sådan som Socialdemokratiet hævder.