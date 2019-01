DF stemt ned: Kommunen ansætter presseansvarlig

Nyborg: Nyborg Kommune vil have mere styr på kommunikationen til omverdenen, og derfor har byrådet vedtaget at oprette en ny stilling som presseansvarlig.

Normalt ville sådan en sag ikke komme i byrådssalen, men Dansk Folkeparti har strittet imod beslutningen og krævet at sagen blev diskuteret for åbne døre. Det skete på byrådsmødet tirsdag, hvor et stort flertal - alle medlemmer minus de to fra Dansk Folkeparti - fulgte indstillingen. Dermed får Nyborg Kommune for første gang en fastansat presseansvarlig i centraladministrationen.

- Hvad er det for et signal at sende? Vi har netop haft en stor fyringsrunde blandt andet på Jobcentret, og så ansætter vi samtid en medarbejder til rådhuset. Vi fyrer på gulvet og hyrer en akademiker, sagde Carsten Kudsk fra Dansk Folkeparti, der foreslog at kommunen hyrer hjælp fra gang til gang, når der særligt er behov for en professionel presseansvarlig.

Socialdemokraternes politiske leder, Sonja Marie Jensen sagde, at hendes parti også havde været skeptisk ved ansættelsen lige efter sparebudgettet for 2019. Men partiet stemte alligevel for, fordi administrationen har fundet penge inden for de eksisterende rammer til den nye presseansvarlige.

Suzette Frovin (SF) argumenterede for, at det er vigtigt med en rød tråd i kommunikationen, og at en presseansvarlig skal være en person, der sidder i organisationen og ikke bare hyres ind en gang i mellem, når det brænder på.

- Bedre sent end aldrig, var kommentaren fra Peter Wagner Mollerup (V) om ansættelse af en presseansvarlig.

Han benyttede samtidig lejligheden til at spørge Carsten Kudsk, om kommunen slet ikke må udvikle sig, fordi man har vedtaget et budget med besparelser.