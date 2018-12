DF-rokade i Nyborgkredsen

Nyborg: Ved næste folketingsvalg er det ikke Carsten Kudsks (DF) valgplakater, der kommer til at hænge rundt på lygtepælene i Nyborg for Dansk Folkeparti. Det bliver 44-årige Lars Kolling (DF) fra Glamsbjerg, som lige nu er byrådsmedlem i Assens.

- Jeg har gået med tankerne om det i et stykke tid, udtalte Lars Kolling til Fyens Stiftstidende i sidste uge.

Carsten Kudsk stiller i stedet for op i Middelfartkredsen. Kredsen, man stiller op i, er vigtig for ens chancer for at blive valgt ind i Folketinget, fordi antallet af mulige stemmer er forskellig fra kreds til kreds. Taktisk er der en idé i, at stille op i en kreds, hvor man ikke allerede er politisk kendt.

- Man skal have stemmer fra hele Fyn, så det er som regel en god ting at vælge et område, hvor man ikke er så kendt i forvejen og så gøre folk opmærksom på, at man ville være en fantastisk lokalkandidat, fortæller Carsten Kudsk.