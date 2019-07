Cyklist i nattemørke satte gang i redningsaktion ved Storebæltsbroen

Nyborg: Det var en melding om en cyklist, der var set cykle på Storebæltsbroen i retning mod Sjælland, som søndag aften fik Fyns Politi og Beredskab Fyn til at indlede en eftersøgning med både helikopter og redningsfolk på vandet og hundepatruljer på stranden.

Det fortæller Hans Jørgen Larsen, vagtchef hos Fyns Politi.

- Vi får en melding om, at en cyklist kører i østlig retning på lavbroen, og da vi kommer derud, holder der en rød racercykel på broen cirka 30-40 meter fra fastlandet. Og siden der ikke var nogen personer ved cyklen, var vi selvfølgelig bange for, at nogen var sprunget i, siger Hans Jørgen Larsen.

Politiet kørte rundt i området og fandt under broen nogle lystfiskere, som havde bemærket, at en bil på et tidspunkt var standset på broen.

- De siger, at der kommer en bil og stopper. Den holder der et stykke tid - de kan se, at den blinker med blinklys, og de kan også høre, at der er nogen, der snakker. Men de ved så ikke, om han er kørt med den bil, eller om han måske er sprunget ud.

- Vi har selvfølgelig spurgt dem, om de har hørt et plask, og det har de ikke. Men der kom også mange lastbiler kørende over lige på det tidspunkt. Så hvis en hopper ud, og han lige rammer vandet samtidig med, at en lastbil kører over, hører de måske ikke det, siger Hans Jørgen Larsen.