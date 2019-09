Cykelstien, der blev væk: Nu kommer den

For syv år siden blev Nyborg og Faaborg-Midtfyn Kommuner enige om at gøre vejen mellem Ellinge og Ferritslev mere sikker for cyklister. Faaborg-Midtfyn anlagde som aftalt en kantbane for cyklister. I Nyborg blev sagen væk.

Ellinge: Langt om længe er der nu udsigt til, at cyklister på strækningen mellem Ellinge og Ferritslev får en lidt mere sikker vej at færdes på.

Nyborg Kommune er ved at være klar med et projekt for en kantbane på strækningen fra Ellinge til kommuneskiltet mellem de to byer.

Projektet blev aftalt i 2012 mellem Faaborg-Midtfyn og Nyborg kommuner. Faaborg Midtfyn Kommune etablerede stien med det samme, mens sagen i Nyborg af ukendte grunde simpelthen forsvandt. Den dukkede først op, da en borger og familiefar i Ellinge, Stefan Jensen, i februar 2018 henvendte sig til avisen om den forsvundne cykelsti.

Lederen af Teknisk Afdeling, Søren Møllegaard, lagde sig fladt ned og indrømmede, at sagen tilsyneladende var forsvundet mellem to stole - måske i forbindelse med et chefskifte i afdelingen.

Nu har teknikere fra Nyborg Kommune været ude og se på sagen og har lavet et overslag, og de har fundet ud af, at kantbanen slet ikke kan laves for de 1,6 millioner kroner, der er sat af i budgettet for 2019. Et nyt overslag fra teknikerne lander nu på 4.3 millioner kroner inklusive projektering og ekspropriation.

Projektet er blandt andet blevet dyrere, fordi man har konstateret, at bilerne og lastbilerne på strækningen kører stærkt, så det er nødvendigt at lave kantbanen i en bredde på 1,5 meter i stedet for 1,2 meter, som man oprindelig havde forestillet sig.

Sagen har været på dagsordenen i Teknik- og Miljøudvalget, og i første omgang skulle politikerne sige ja til at bruge 200.000 kroner til detailopmåling og skitseprojektering i 2019.

En kantbane er en slags discount-cykelsti, hvor cyklisterne får en bane i siden af vejen markeret med en hvid streg. En rigtig cykelsti er enten hævet op og adskilt fra vejen med en kantsten eller anlagt et stykke fra selve vejen.