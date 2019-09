Claus Holm og riddere indtog Nyborg

Søndag ved Norden i Nyborg

Hvis man ikke helt kan finde ud af, hvad og hvor man skal beskæftige sig søndag ved Norden i Nyborg, så kommer der her et par forslag fra programmet for sidstedagen.Storslag på den Grønne



Klokken 13-14 krydser riddere klinger, og bueskytter affyrer pil efter pil, når to hære mødes i en opvisning af krig og kamp fra 13-1400-tallet. Under kampene bliver der også affyret flere kanonskud.



Klaver- og operakoncert



Lise Bech Bendix spiller 13.30-14.30 ved Nyborg Bibliotek, hvor hun præsenterer en række nordiske sange i klaveret og operaens ånd.



Ridder forhindringsbane



Ved volden ved slotssøen nord for Nyborg Slot slikker ridderne deres sår fra dagens kamp og mødes 14.30-15.30 til en mere fredsommelig konkurrence, hvor de skal gennemføre en forhindringsbane.



Nordisk Comedy



Norden i Nyborg bliver rundet af klokken 16-18 ved Bastionen, når islandske Snjolaug Ludviksdottir, svenske Tobias Persson og danske Brian Mørk sammen præsenterer noget nordisk comedy for østfynboerne. For dem, der ikke er helt så bekendte med det svenske og islandske sprog, som de er med det danske, er der godt nyt. Comedyshowet foregår på engelsk. Entré koster 50 kr.