Cirkus går amok

Ørbæk: Luftakrobatik, tempofyldt diabolo-spil, stort hundeshow, nuttede ponyer, talent-grisen Yrsa og hendes veninde Sille. Sjove geder og masser af spas med klovnen, Gulio.

Det er noget af det show, som Cirkus Mascot leverer i savsmuldet, når cirkus slår teltpløkkerne i jorden på markedspladsen ved Svendborgvej, 14. juni.

Årets forestilling har Cirkus Mascot valgt at kalde "Går Amok".

- Endnu en gang har vi lagt os i selen for at levere et brag af et show. Det er cirkusmagi, vi insisterer på, fremhæver cirkusdirektør Daniel Deleuran.

Dette års nye cirkusartister er to brødre, som cirkus har hentet fra Etiopien. Abebe og Dessta er et par dygtige unge gutter med charme, selvtillid og lækkert hår. Alligevel er de glade for at have en masse hatte på - på én gang.

- Vi tvivler ikke på, at håret vil rejse sig hos dig, som cirkusgæst, når den ene fra sine fødder kaster den anden rundt i serier af hæsblæsende saltomortaler, fortæller cirkusdirektøren.

Han er også i manegen, hvor han sammen med sin mor, cirkusdirektør Marianne Deleuran, viser dressur og tricks med blandt andet hunde, geder, vildsvin og ponyer.