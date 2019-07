Central gade lukkes: Ny gadefest skal sætte fokus på udsatte

Formand for Østfyns Sociale Hånd, Pia Simony Vagner, håber, at nyborgenserne vil tage godt imod gadefesten, der vil støtte socialt udsatte.

NYBORG: Levendemusik samt alskens forfriskninger til rimelige priser.

Nyborgenserne vil til august få en ny gadefest i byen, der skal gøre opmærksom på de udsatte i Nyborg.

Det er den frivillige forening bag caféen Ø.S.H., der inviterer alle i Nyborg til fest.

Foreningen har i mange år kæmpet for de udsatte i Nyborg i lokalet på Nørregade 25, men med gadefesten håber ØSH, at de foruden en god dag kan skabe mere opmærksomhed omkring de udsatte i byen.

- Vi håber, at vi med en gadefest kan nå ud til flere i byen, så flere kan blive opmærksom på vores arbejde, siger formanden for foreningen, Pia Simony Vagner.

Østfyns Sociale Hånd (Ø.S.H.) har fået tilladelse af de relevante myndigheder til at lukke Nørregade fra nummer 27 og frem til Baggersgade, hvor der vil være levende musik i form af bandet Frank Frank samt en minioplympiade.

Pia Simony Vagner håber, at mange, der måske oftest sidder alene hjemme, vil bruge gadefesten til at deltage i et socialt arrangement og dermed skabe kontakter.

Selv forventer hun, at de fleste nok vil være faste kunder fra caféen. Hun håber dog, at så mange nyborgensere som muligt vil deltage i festen 10. august.

- Arrangementet er for alle, der gerne vil have en god dag og nyde et socialarrangement på en forhåbentlig solrig dag, siger Pia Simony Vagner.

Ø.S.H.'s gadefest vil lukke den berørte del af Nørregade i tidsrummet 10.00 til 22.00 den 10. august.