Central Caféen i Nørregade har ikke haft åbent i 2019. Men nu er ejendommen og forretningen solgt til ægteparret Hans Henrik og Gitte Kongsmark. De håber, at en ny restauratør kan åbne den gamle restaurant til foråret.

Nyborg: Det er otte måneder siden, der sidst er serveret æggekage, rejecocktail og pilsnere på den kendte Nyborg-restaurant Central Caféen i Nørregade.

Men nu er lys forude. Ejendommen, der har huset cafeen siden 1854, er blevet solgt til ægteparret Hans Henrik og Gitte Kongsmark, og de vil nu sætte huset i stand og gøre det klar til en ny restauratør.

- Vi håber at en ny restauratør kan åbne restauranten om et halvt års tid. Det bliver altså til foråret, og det er nok også en god årstid at gå i gang på, siger Hans Henrik Kongsmark.

Det gamle byhus trænger til renovering, men den nye ejer lover, der bliver tale om en "kærlig og respektfuld restaurering".

- Mange mennesker i Nyborg har varme følelser overfor Central Caféen, og det har jeg også selv. Jeg har holdt fester og været til fest på Central Caféen, og min mormor har leveret tærter til stedet i sin tid.

- Men vi har købt ejendommen som en investering, og derfor skal vi også have skruet det sådan sammen, at en kommende restauratør kan få sit udkomme af det. Der er jo ingen, der vil have penge med på arbejde, siger Hans Henrik Kongsmark.