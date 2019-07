Caféaften med jazz og folkmusik

Onsdag den 7. august klokken 20 får Korsbrødregården ved Nyborg Kirke besøg af Søren Ø. Pedersen Trio, der spiller musik, som befinder et sted mellem jazz og folk. Der er gratis adgang til koncerten. I tilfælde af regnvejr rykker musikere og gæster indenfor i Munkekælderen. Der vil være mulighed for at tilkøbe forskellige former for drikkelse, og selv om det stadig er sommer, er det en god idé at huske en varm trøje til senere på aftenen. Søren Østergaard Pedersen er blandt landets dygtigste kontrabas-spillere. Derudover består trioen af Asbjørn Storm Kamban på trompet og flygelhorn samt Simon Krebs på guitar. Sidstnævnte blev i 2009 kåret til årets jazzmusiker og har medvirket på adskillige albums. Til daglig arbejder han på MGK i Odense og som organist i Tårup/Frørup.