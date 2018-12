Café Stiften nuancerede sag om somalisk familie

Godt 100 mennesker dukkede op til Café Stiftens debatmøde tirsdag aften, som på mange måder var en opsamling af sagen om den udviste familie Abdisalan Hussein, hvor der dog var et par uddybende pointer. Rektor på Nyborg Gymnasium Henrik Vestergaard Stokholm kunne desuden afsløre en god nyhed for familien Hussein.

Nyborg: - Er i overrasket over den omtale I har fået i den her sag?, lød det indledende spørgsmål fra avisens vært Kasper Riggelsen til de somaliske piger Roda og Ruwayda Abdisalan Hussein og rektor på Nyborg Gymnasium Henrik Vestergaard Stokholm.

Svaret var ikke omend ja, og derfra var tirsdag aftens Café Stiften skudt i gang.

Omkring 95 tilhører var kommet for at være med, når debatpanelet bestående af Jørn Gustavsen, de somaliske piger Roda og Ruwayda Abdisalan Hussein og rektor Henrik Vestergaard Stokholm svarede på spørgsmål om, hvorfor de hver især henover de sidste to uger har kastet sig ud i mediernes søgelys. Det i forhold til den somaliske Nyborg-familie, der har fået inddraget deres opholdtilladelse og er udelukket kommunens midler.

Tonen var sober og mødet var et forsøg på at komme et spadestik dybere i de pointer, der har været langet på disken den seneste periode. Blandt andet har Jørn Gustavsen været ude og kritisere rektors beslutning om at lade de to nu 16 og 17-årige piger fortsætte deres skolegang.

- Når man stikker snuden frem, risikerer man også at også at blive ramt, og ud fra ministerens svar, som kom for nylig, har det overrasket mig, at der jo er et hul i lovgivningen, sagde Jørn Gustavsen blandt andet på mødet med henblik på, at han tidligere var ude at sige, at rektorens beslutning ikke var i overensstemmelse med loven.

Jørn Gustavsen, der er tidligere byrådsmedlem og til dagligt arbejder ved Fyns Politi, pointerede også, at rektor i den henseende, efter hans mening, burde have respekt for det styre, man som offentligt ansat er underlagt.

- Men hvad er det, du er bange for, spurgte Kasper Riggelsen politimanden.

- Jeg er bange for, at det bliver op til den enkelte, hvordan tingene skal gøres, uddybede Jørn Gustavsen.