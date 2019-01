Nyborg: Nyborg Kommune får ikke en fast regel om, at 20 procent af boligerne i nye boligområder skal være almene boliger.

Det slog byrådet i Nyborg klart fast tirsdag aften. Kun SF støttede forslaget fra Socialdemokraterne, mens Venstre og DF stemte forslaget ned. 15 imod og 10 for, lød borgmesterens optælling efter en længere debat.

Socialdemokraterne havde stillet forslaget, fordi de mener, der mangler billige boliger i kommunen og frygter at områder som Strandvænget - som nu hedder Strandhøjen - og havnen bliver forbeholdt velhavere.

- Vi skal have en by og nogle kvarterer, hvor alle har råd til at bo. Borgerne skal have mulighed for at møde hinanden på tværs af generationer, sagde Sonja Marie Jensen (S).

- Det bør ikke være op til private investorer at bestemme, hvad der skal bygges i vores kommune, sagde hun.

Men den holdning deles altså ikke af hele byrådet:

- Hvis bygherren på Strandvænget kommer og foreslår, at der bygges almene boliger derude, så er vi positive. Men vi er ikke åbne overfor at fastlægge en bestemt procentdel af boligerne i et område som almene boliger, sagde borgmester Kenneth Muhs (V) under debatten.

Han pegede også på, at der skal bygges rigtig mange boliger i kommunen de kommende år, og hvis 20 procent af dem skal være almene boliger, vil det koste kommunekassen store summer. Kommunen skal jo støtte almene boliger med et kontakt indskud på otte til ti procent af byggesummen.

- Men der er heldigvis rigtig mange private, der vil bygge, og dermed kommer kapitalen jo udefra, sagde Kenneth Muhs.

Carsten Kudsk (DF) fulgte om med at sige, at almene boliger ikke altid er lig med billige boliger.

- Tvært imod har boligforeningerne de senere år renoveret mange af deres ejendomme ved at lægge små lejligheder sammen, så boligerne er blevet større og dyrere, sagde han og fortalte, at han selv havde haft fornøjelsen af at bo i en stor penthouselejlighed i Sprotoften - byens største almene boligkvarter.

Flere af de borgerlige politikere fremhævede desuden, at de små og relativt billige boliger, der for tiden bygges i Campushaven ved gymnasiet netop er bygget af en privatmand og ikke et boligselskab.

Byrådet vedtog i øvrigt at sende et forslag til lokalplan for den nye bydel på Strandhøjen til debat. Uden kvoter for alment byggeri.