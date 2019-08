Byråd om forurenet grund: Ministeren må på banen

Efter at Socialdemokratiets gruppe i weekenden foreslog at gå til ministeren, har Nyborgs samlede byråd nu bedt Lea Wermelin (S) om et møde.

Nyborg: Miljøministeren må på banen og om muligt skaffe midler til at få renset op på den såkaldte Lynfrostgrund.

Sådan lyder opfordringen nu fra et samlet byråd i Nyborg i en henvendelse til miljøminister Lea Wermelin (S).

Socialdemokratiets gruppeformand og borgmesterkandidat, Sonja Marie Jensen, foreslog i lørdagens udgave af Fyens Stiftstidende sine byrådskolleger at "trække vejret" og tage en snak med miljøministeren, før der gives grønt lys og byggetilladelse til et butikscenter på den stærkt forurenede grund ved Storebæltsvej.

Og dét forslag har de øvrige partier i byrådet taget godt imod.

Med de tre gruppeformænd Suzette Frovin (SF), Carsten Kudsk (DF) og Sonja Marie Jensen (S) som med underskriver retter Nyborgs borgmester Kenneth Muhs (V) derfor nu henvendelse til miljøministeren med opfordring til at få et møde i stand så hurtigt som muligt.

De understreger i en pressemeddelelse, at der er "behov for, at miljøministeren i efterårets forhandlinger om midler til oprensning af forurenede grunde i Danmark får forhandlet flere penge af til oprensningsarbejde" på forurenede grunde.

Som Fyens Stiftstidende kunne fortælle i weekenden, kan byrådet reelt ikke lægge afgørende hindringer i vejen for planerne om at bygge et butikscenter på Lynfrostgrunden.

Der bliver kun renset op på grunden, hvis regeringen afsætter flere penge til formålet - og Lynfrostgrunden bliver udpeget som en af de grunde, hvor der skal renses op inden for en overskuelig fremtid.