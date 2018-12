Byplanlægning. Vi skal udvikle hele Nyborg, ikke kun Lynfrosten

I denne tid snakkes der utrolig meget om, hvordan vi skal udvikle Nyborg. Særligt snakker vi om Lynfrosten. I alt for mange år har grunden nemlig ligget øde hen.

Socialdemokratiet har vendt og drejet forslag og ideer rigtig mange gange det seneste år. Det hele med det forhold, at vi jo ikke ved hvor slem forureningen på grunden er, hvilket kan sætte en kæp i hjulet på rigtig mange af ideerne.

Venstre vil have et butikscenter, men i Socialdemokratiet er vi altså ikke helt overbeviste om, at det er en god ide. Hvis vi åbner muligheden for at lave mindre detailhandelsbutikker på lynfrosten, så vil det have store konsekvenser for vores bykerne.

Vi arbejder hele tiden på at skabe en attraktiv bykerne, vores butikker arbejder i benhård konkurrence til onlinebutikker, og nu skal de risikere at kæmpe mod et butikscenter.

Det er vi ikke begejstret for. I stedet giver det rigtig god mening at arbejde med at tiltrække et hotel, kontorer, bilhandlere eller andet der ikke er i direkte konkurrence til vores bykerne.

Vi fik heldigvis Venstre overbevist om, at vente med at sætte planarbejdet i gang for et butikscenter. Nu skal vi bare have dem overbevist om, ikke at skabe en ny bymidte. Der håber vi meget at borgerne vil hjælpe med, at komme med alverdens gode ideer til, hvad vi kunne skabe derude. Selvfølgelig hele tiden i mente, at det afhænger af, hvor forurenet jorden er.