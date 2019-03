- Mine spillere er nervøse, men de tager det som en oplevelse og glæder sig. Det er Danmarks bedste hold, som vi skal møde. Vi kan ikke forvente, at vi skal ind og lave 15-20 mål.

Historien udløste latter blandt publikum og mindede alle om det bjerg, som SUS skulle forsøge at bestige.

- Jeg spørger så om, hvor mange gange om ugen de træner. Han svarer "to gange", hvorefter jeg fortæller ham, dét er hvad, vi træner om mandagen.

Allerede godt halvanden time før kampstart begyndte lokale håndboldfans da også at ankomme. Knapt 100 personer mødte op til fællesspisning og oplæg fra HC Odense-træneren, Jan Pytlick.

- Det er nok første og sidste gang, at vi kommer til at spille for så mange mennesker.

SUS-træneren, Allan Jensen, står i spidsen for de østfynske piger, som normalt gør sig i 3. division, og han glædede sig før kampen.

Madsen på kassen

Da kampen blev fløjtet i gang havde et sted mellem 300-400 håndboldfans indfundet sig i hallen. De kunne her overvære et bravt kæmpende SUS-hold, der holdt stand indtil stillingen 2-2, hvorefter HC Odense trykkede på speederen. Efter 15 minutter stod der således 3-11 til gæsterne fra Odense.

En pudsig episode opstod dog godt halvvejs i første halveg, da HC Odense måtte udskifte målvogter Althea Reinhardt, som allerede før kampen led af en hovedskade. Derfor måtte markspilleren Susanne Madsen på kassen.

Det hjalp SUS, men i anden halvleg viste forskellen på de mange træningspas sig, da HC Odense kørte en sikker sejr på 15-35 hjem.

Allan Jensen var dog efter kampen fuldt tilfreds med sine spillere.

- Jeg frygtede jo, at vi ikke ville lave 10 mål. Jeg ved godt, at de må skifte målvogter undervejs, men jeg er meget tilfreds. Hvis vi kan lave 15 mål her, så kan vi lave 25 på søndag.

SUS spiller igen på søndag klokken 15 i Ullerslev, hvor de tager imod HØJ Håndbold.