Forsøgte at stjæle varer for lidt over 700 kroner, blandt andet fem par pigestrømper.

Nyborg: Ansatte i dagligvarebutikken Kvickly på Dronningensvej i Nyborg var vågne, da en ukrainsk mand fredag forsøgte at stjæle varer til en samlet værdi af lidt over 700 kroner. Ifølge varehuschef Søren Nielsen blev manden tilbageholdt, efter at være gået gennem kassen uden af betale for de varer, han havde samlet i et net.

Det drejer sig om blandt andet fem par pigestrømper, tandbørster, en kalender og et par høretelefoner til en mobiltelefon. Småting, som løber op, når man lægger det hele sammen.

Der blev efterfølgende ringet efter politiet, og den ukrainske mand fulgte pænt med helt uden dramatik, fortæller Søren Nielsen. For cirka to uger siden blev en udenlandsk kvinde taget på fersk gerning med alkohol. Varehuschefen vurderer dog, at Kvickly ikke er meget plaget af butikstyveri end så mange andre forretninger i byen.