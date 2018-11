Butiksformand: Nyborg er ikke klar til bilfri sommergader

Luk af for trafikken i Mellemgade, Slotsgade, Korsgade, Stendamsgade og på Torvet i sommerperioden, hvor der er mange turister. Sådan lyder et konkret forslag til en ny forsøgsordning i Nyborg, der skal komme byens handlende til gavn. Formanden for Nyborg Handel, Ulrik Nielsen, kan dog se flere ulemper end fordele.