Butiksdrivende efterlyser plan for Nyborgs detailhandel

Butikkerne i Nyborgs historiske midte kan ikke overleve på turistprægede aktiviteter alene. Derfor er det nødvendigt at investere penge i nye tiltag, hvis forretningerne skal kunne modstå konkurrencen fra et - måske - kommende indkøbscenter på Lynfrosten, påpeger Nyborg Handel i et høringssvar.

Derfor må der nytænkning og flere investeringer til fra kommunens side, hvis man også i fremtiden vil have et spændende udvalg af butikker i centrum af den gamle kongeby, mener de butiksdrivende. I oplægget til den nye udviklingsplan har kommunen allerede skitseret en række lavthængende frugter, og oven i dem kommer altså dem, Nyborg Handel selv disker op med.

For godt nok vil ombygningen af Torvet og hele slotsprojektet med tiden trække flere turister til byen og dermed også flere kunder i butikkerne i den historiske bymidte. Men det er langt fra nok til at opveje de negative konsekvenser af den øgede konkurrence fra et - måske - kommende butikscenter på Lynfrosten , advarer foreningen.

Sådan lyder blot nogle af de mange forslag fra de handlendes egen forening, Nyborg Handel, som i et høringssvar til "Strategisk udviklingsplan for Nyborg" efterlyser en samlet plan for Nyborgs detailhandel. En plan, hvor man forholder sig til alt fra p-pladser til toiletforhold og skiltning.

Nyborg: Skab rum for flere centralt placerede cykelparkeringer. Omdan Vægtergade til Nyborgs kulturgade, mens Lille Kongegade og Prins Carls Bastion laves om til opholdssteder for hele familien. Og lad byen fortælle historien om sig selv via nedfældede sten i fortovet og plaketter på husene.

"Skummelstræde"

Derudover mener foreningen, at der skal findes penge til flere og let tilgængelige p-pladser i centrum uden parkeringsafgift. Et andet og velkendt forslag går ud på at omdanne Mellemgade til en sivegade, ligesom det har været fremme før, at de handlende efterlyser bedre toiletforhold for kunderne. Vel at mærke i form af et offentligt toilet med tilhørende puslepladser, der med fordel kunne indrettes i en af byens tomme forretninger.

Nyborg Handel er også på banen med ideen om at give "Skummelstræde" en kraftig overhaling. Det drejer sig om passagen langs rådhuset fra P-pladsen i Nørrevoldgade til handelsgaden Nørregade. Sidst, men ikke mindst, foreslår foreningen at lave et såkaldt Dronningens Torv på Dronningensvej, og så har man stadig ikke opgivet tanken om en ny gennembrydning - altså en form for gangsti - mellem Kongegade og Mellemgade.

Selv vurderer de butiksdrivendes forening, at en række af forslagene kan gennemføres indenfor det næste år, mens andre har en lidt længere tidshorisont. Det er dog vigtigt, at samtlige større opgaver er afsluttet samtidig med slot og Torv, altså senest i 2021, og før et eventuelt nyt indkøbscenter på Lynfrosten er en realitet, påpeger Nyborg Handel.