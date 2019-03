Butikscenter på giftgrund: Oprensning har lange udsigter

Lokale ildsjæle fortsætter kampen, selv om velbesøgt debatmøde ikke efterlod meget håb om oprydning på den stærkt forurenede grund under det gamle Nyborg Lynfrost.

Nyborg: Det er pengene og ikke viljen, der mangler. Sådan kunne tilhørerne og et panel bestående af eksperter og politikere konkludere efter et næsten tre timer langt debatmøde om giftgrunden under det gamle Nyborg Lynfrost. Mødet var arrangeret af de lokale ildsjæle i borgergruppen "Tjæren på Lynfrosten og andre giftgrunde". Og havde gruppen forventet at få stillet en snarlig oprydning på Lynfrost-grunden i udsigt, blev den skuffet. For selv om der hverken blandt eksperter eller politikere er tvivl om, at jorden ved Storebæltsvej i Nyborg er giftig, er der heller ingen, som her og nu kan skaffe pengene til at få ryddet op.

Forurenet med fenoler Lynfrost-grunden, hvor et flertal i Nyborg Byråd bestående af Venstre, SF og Dansk Folkeparti nu vil give tilladelse til at etablere et butikscenter, er stærkt forurenet med kræftfremkaldende fenoler. Forureningen stammer hel tilbage fra dengang for efterhånden 100 år siden, hvor de danske kommuner etablerede den offentligt ejede virksomhed Tjærekompagniet- det senere Tarco - på stedet. Men selv om forureningen er så slem, at nyborgenserne i perioder kan lugte den, er Lynfrost-grunden ikke på de danske regioners liste med grunde, hvor der er et akut behov for oprydning. - Lynfrosten er en af de dyreste grunde at rense op. Men forureningen er ikke en af de værste, fordi den ikke truer grundvandet og ikke umiddelbart udgør nogen fare for borgerne, som Bente Villumsen, der er leder af Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer, forklarede.

Trecifret millionbeløb Regningen for en eventuel oprydning på Lynfrost-grunden vil efter alt at dømme blive på et trecifret millionbeløb. Og selv om formanden for de Regionernes Udvalg for Miljø og Ressourcer, Heino Knudsen (S), heller end gerne vil opfylde et lokalt ønske om at få ryddet op, har han ikke pengene til det. - Vi har 437 millioner kroner til at få ryddet op på de rundt regnet 36.000 store og små forurenede grunde, vi har i Danmark. Derfor er vi nødt til at foretage en hård prioritering, og Nyborg er desværre ikke øverst på listen, fastslog han. Karin Di Martini, som har taget initiativ til borgergruppen "Tjæren på Lynfrosten og andre giftgrunde", erkender da også, at det her og nu ikke er urealistisk at tro på en oprydning på Lynfrost-grunden. - Men vi giver ikke op. Forestillingen er ikke slut, før damen her har sunget. Og kommer der et nyt flertal i Folketinget, kan der vise sig nye muligheder for at få sat langt flere penge af til oprensning af giftgrunde, fastslår hun.