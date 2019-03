Formanden for Nyborg Handel, Ulrik Nielsen, frygter, at et butikscenter på Lynfrost-grunden vil skade butikkerne i den gamle bymidte. Foto: Kasper Riggelsen

Formanden for handelsstandsforeningen Nyborg Handel, Ulrik Nielsen, er sikker på, et butikscenter på Lynfrost-grunden vil gøre livet surt for butikkerne i Nyborgs gamle bymidte.

Nyborg: Et nyt butikscenter på Lynfrost-grunden vil ikke gøre livet lettere for de handlende i Nyborgs bymidte. Tværtimod. Det siger formanden for handelsstandsforeningen Nyborg Handel, Ulrik Nielsen, efter at et politisk flertal i byrådet har besluttet sig for, at der skal etableres butikker på den omdiskuterede grund ved Storebæltsvej. Venstre, SF og Dansk Folkeparti vil fremsætte et lokalplanforslag, der giver mulighed for et samlet byggeri af butikslokaler i forskellige størrelser på den privatejede grund. Og det er ifølge Ulrik Nielsen ikke blot en fjollet idé. Den er også dårlig. - Tiden vil vise, hvad der kommer til at ske. Men nu sætter de det så i gang, og det er der en del af os, som synes er fjollet. Det var ikke lige det, vi havde behov for. Der kan med fordel placeres mange andre ting på Lynfrost-grunden, så hvorfor skal der så lige ligge et indkøbscenter, spørger han.

Gambler med handelslivet Allerede, mens Nyborg Kommunes forslag til en byudviklingsplan, "En samlet by", var i høring, gjorde Nyborg Handel indsigelse mod idéen om et butikscenter på Lynfrost-grunden. Handelsstandsforeningen kunne med henvisning til en detailhandelsrapport fra 2017 blandt andet konstatere, at et butikscenter ved Storebæltsvej kan koste butikkerne i Nyborgs gamle bymidte dyrt: "En beslutning om et butikscenter på Lynfrosten er og bliver en gambling med et aktivt og interessant handelsliv i den historiske bymidte ...", skrev Nyborg Handel. Men altså uden at blive hørt. Derfor er det politiske flertal i byrådet ifølge Ulrik Nielsen nu godt i gang at gentage den fejl, mange andre kommuner allerede har begået. - Jeg tror ikke, der er noget sted i landet, hvor det er gået godt for midtbyen, efter at der er etableret et butikscenter uden for bymidten. Men det overser man fuldstændig. Jo flere butikker, der kommer ude på Lynfrost-grunden, desto større bliver problemet for midtbyen. Det giver næsten sig selv, mener han.

Tomme butikslokaler Gadebilledet i Nyborg er som i så mange andre tilsvarende byer præget af flere og flere tomme butikslokaler. Og det skal bycentre uden for bymidten ikke alene have skylden for. - Detailhandlen er inde i en omstillingsperiode med webshops og handel ud over grænserne. Men der er jo ingen grund til, at et butikscenter uden for bymidten skal gøre det endnu vanskeligere at drive detailhandel i Nyborg, siger Ulrik Nielsen. Nyborg Handel vil nu drøfte sagen på den årlige generalforsamling og nærlæse det kommende lokalplanforslag om et butikscenter på Lynfrost-grunden. - Og når det kommer i høring, vil vi jo selvfølgelig give vores besyv med igen, fastslår han.