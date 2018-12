Elevrådet på Nyborg Gymnasium tog i sidste uge initiativ til en pengeindsamling for at hjælpe 10. klasse-pigerne Roda og Ruweyda Abdisalan Hussein og deres familie. Pengene skal gå til familiens husleje, så de kan blive boende i byen. Men først skal indsamlingen godkendes i Indsamlingsnævnet - og det lader vente på sig.

Der skal nemlig tilladelse til at samle penge ind, og den skal komme fra Indsamlingsnævnet, som blev oprettet i Folketinget fra og med juli 2014. Herunder er der en indsamlingslov og indsamlingsbekendtgørelse for, hvilke indsamlinger, der må finde sted.

Men indsamlingen ser ud til at lade vente på sig. For elevrådet har først skulle sende en ansøgning til det såkaldte Indsamlingsnævn. Den sendte de fredag 7. december, og der er endnu ikke kommet svar fra nævnet.

- Vi vil gerne være med til at støtte pigerne og deres familie, for vi synes, det er uretfærdigt, at to så velintegrerede piger skal hjem til Somalia, hvor de risikerer at blive dræbt, fortæller Magnus Ahlstrøm, der er kassér i Nyborg Gymnasiums elevråd.

Efter kommunen har lukket pengekassen for familien fra slutningen af november, og familiens indtægt kun dækker huslejen for december måned, er elevrådet på gymnasiet blevet enig om at samle penge ind til familien.

Magnus Ahlstrøm er kassér i elevrådet på Nyborg Gymnasium og er derudover formand i Nyborg Ungdomsråd. Han fortæller, hvordan elevrådet er ved at være helt klar til indsamlingen til fordel for familien Abdisalan Hussein. Elevrådet mangler bare tilladelse af Indsamlingsnævnet, inden de for alvor kan gå i gang. Arkivfoto: Mathias Banke

Startklar

Det kan tage op til fjorten dage at få den nødvendige godkendelse.

- Vi går bare og venter på, at det sker. Vi er gået i gang med forberedelserne og har lavet små videoer med pigerne (Roda og Ruweyda Abdisalan Hussein red.), fortæller Magnus Ahlstrøm og fortsætter:

- Lige så snart tilladelsen kommer, er elevrådet altså klar til at gå i gang med indsamlingen, hvor eleverne også kommer til at stemme dørklokker. Vi tror på, at der er stor velvilje ude hos folk til at støtte det her. Det er i hvert fald det, vi har oplevet. Nogle er også imod, at vi laver sådan en indsamling, og det respekterer vi selvfølgelig.

- Hvad gør I, hvis I ikke får tilladelsen af nævnet?

- Vi er rimelig sikre på, at vi får den, men ellers så må vi i gang med en backup-plan, siger Magnus Ahlstrøm.

Indsamlingsnævnet kunne tirsdag eftermiddag fortælle, at ansøgningen fra elevrådet endnu ikke var færdigbehandlet, men at den er undervejs. Den er ved at blive gennemgået og skulle gerne være færdigbehandlet i indeværende uge.