Nyborg: To bulgarske kvinder på henholdsvis 18 og 22 år blev torsdag eftermiddag tilbageholdt og efterfølgende sigtet for lommetyveri efter en episode i Føtex i Vestergade.

Her lykkedes det tyvene at stjæle en pung fra en 41-årig kvinde fra lokalområdet, der var i færd med at handle ind. Tyveriet blev dog opdaget af en butiksdetektiv, som sammen med personalet fik tilbageholdt kvinderne og tilkaldt politiet.