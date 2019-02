Bro + 10 millioner = Tour de France til Nyborg

På den måde kom Nyborg i fokus, mens Odense fik en lang næse, efter at have kæmpet i mange måneder for at få den enorme begivenhed til landets tredjestørste by.

Nyborg Kommune har nemlig ikke som så mange andre byer kæmpet for værtsskabet gennem år og måneder. Arrangementet kom derimod nærmest dumpende som en appelsin i turbanen, da det i efteråret 2018 stod klart, at tour-ledelsen af sportslige grunde ville have mål lige efter broen for at gøre etapen så spændende som muligt.

Og mens han pegede ud på broen gennem Hotel Sinatur Storebælts panoramavinduer, malede han et billede af det, 3,5 milliarder tv-seere over hele verden vil få at se den 3. juli 2021.

Og her tænkte han nok mindre på broens trods alt beskedne stigning. Og mere på de enestående tv-billeder, som han forventer at få ud af cykelrytternes tur hen over Storebælt.

- Vi havde brug for en målstreg ved siden af broen. Det ville ikke have været det samme løb med en målstreg 30 eller 40 kilometer væk. Så vil rytterne ikke angribe på broen. Så det er en rent sportsligt overvejelse. Det er det samme med bjergstigninger på touren, sagde Christian Prudhomme.

Tour de France-selskabets direktør, Christian Prudhomme, lagde da heller ikke det mindste skjul på, at det var broen, der gjorde forskellen, da Nyborg blev valgt som målby for verdens største cykelløb.

Sportslige overvejelser

Christian Prudhomme oplyste på pressemødet, at Tour de France-ledelsen en til to gange før hvert løb vælger en målby ud fra sportslige overvejelser.

- Vi har eksempler på byer, der har lagt billet ind otte-ti gange uden at få et resultat. Men andre gange er det os, der går ud og spørger, sagde Christian Prudhomme til Fyens Stiftstidende.

På pressemødet var Nyborgs borgmester Kenneth Muhs (V) naturligvis godt tilfreds med den fokus, der er kommet på Nyborg i forbindelse med Tour de France.

- Lige som vi i dagligdagen nyder godt af broen, så gør vi det altså her i denne situation. Jeg har dyb respekt for det arbejde, Odense har lavet, og forstår, at man er skuffet. Derfor er det også ekstra vigtigt, at vi forstår at lave en fynsk folkefest ud af det, fastslog Kenneth Muhs.

Byrådets partier blev præsenteret for muligheden for at blive værtsby så sent som i november 2018.

Men alle partier var straks med på at bruge op mod 15 millioner kroner på projektet.

De 10 millioner kroner er betalingen for at være målby, mens der er afsat en pulje på fem millioner kroner, der skal dække øvrige udgifter i forbindelse med arrangementet.

Beløbsstørrelserne blev formelt godkendt på et byrådsmøde i januar, hvor det blev behandlet som et lukket punkt.

- Det her er så stor en chance, at vi den ikke kommer igen i min levetid. Og jeg er endda ung. Jeg blinkede ikke, før jeg sagde ja til, at kommunen skulle bruge penge på Tour de France, sagde Socialdemokraternes gruppeformand, Sonja Marie Jensen.

SF's medlem af byrådet, Suzette Frovin var helt enig:

- Det er en fantastisk timing, at vi gennem Tour de France får mulighed for at fortælle tre milliarder mennesker rundt om i verden om vores nye slot, der er færdig i 2021.

Dansk Folkepartis Carsten Kudsk understregede efter pressemødet, at også hans parti straks bakkede op, da Nyborg fik chancen for at blive målby for Tour de France i Danmark.