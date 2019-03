Brandstiger skulle gøre beboere trygge - nu kræver udvalg, at de bliver pillet ned

Andelsboligforening i Nørrevoldgade har sat to brandstiger op på facaden ud mod voldgraven. Ifølge foreningens formand er det sket for at øge sikkerheden for beboerne på første og anden sal. Men det strider mod lokalplanen. Samtidig kan Beredskab Fyn ikke sige god for løsningen. Derfor kræver kommunen nu, at stigerne pilles ned igen.

Nyborg: De ser ikke ud af meget - de to brandstiger, som for snart to år siden blev monteret på bagsiden af ejendommen Nørrevoldgade 59-61 i Nyborg.

Men for beboerne i den lille andelsboligforening med syv andele samt et erhvervslejemål er det et spørgsmål om sikkerhed.

- Jeg bor selv i stueetagen så mig er det ikke så afgørende. Men vi har nogle lidt ældre beboere på første- og andensal, som er lidt usikre på, hvordan de kan komme ud af huset, hvis der skal opstå brand, forklarer formand Ebbe Rasmussen, der peger på, at ejendommen er opført omkring år 1900 og derfor ikke er forsynet med materialer, der hæmmer en ildebrand.

Derfor blev man enige om at investere cirka 30.000 kroner i indkøbt og opsætning af de skræddersyede brandstiger. Penge, som nu kan være tabt. Et enigt Teknik- og Miljøudvalget har nemlig besluttet, at stigerne skal pilles ned igen.

Ifølge udvalgsformand Per Jespersen (S) skyldes det blandt andet, at de strider mod den gældende lokalplan, der blandt andet har til formål at beskytte den bygningsmæssige kulturarv i bykernen.

- Det kan du kalde smagsdommeri, men det strider mod lokalplanen og skæmmer bygningen. Samtidig giver det en falsk tryghed, siger han med henvisning til, at kommunen har bedt Beredskab Fyn om at give sin vurdering af den valgte løsning.

- Meldingen fra beredskabet er, at de nok skal nå at komme og hjælpe beboerne ud af huset i tilfælde af brand, i stedet for at de skal stå på de opsatte brandstiger og risikere at falde ned og brække halsen, tilføjer han.