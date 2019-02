Branding. Nyborg missede stor chance under håndbold-VM

Det var nogle dejlige dage - at opleve vore danske håndboldherrer gik fra sejr til sejr. De er nu verdensmestre.

I udsendelsen fra Københavns Rådhus blev der nævnt, at spillet var opfundet i Nyborg.

I 1997 var jeg med til at lave en bog, "Håndbold i 100 år". Jeg lovede GOG's nye træner, da han tiltrådte og var med i en udsendelse som jeg stod for , at han skulle få et eksemplar. Men det blev svært for mig. Nyborg kommune havde den ikke. Dansk Håndboldforbund havde den heller ikke.

Jeg gik på nettet og var så heldig ,at jeg kunne købe en hos en arkivar i København.

I 2012 var det 125 år siden - dette blev også forbigået i tavshed. Men det undrer mig, at Nyborg byråd ikke kan se , at det var et "brand". at byen blev kendt for opfindelsen af spillet, navnlig da Danmark nu var vært. Hvor er turistchefen henne?

I øvrigt er denne turistchef umulig at få i tale. Jeg mødte en mand, som måske vil lave karneval her i byen, lidt ligesom i Tyskland. Han ringede flere gange, hvor det ikke var muligt at træffe chefen. Så tog han til Nyborg, og der mødte der ham et lukket kontor. Turistchefen har lukket, ligesom kommunen. Hvorfor?

Denne fest bliver efter sigende afholdt senere på året. I Haderslev.