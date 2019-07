Brande på stribe i Nyborg: Politiet efterlyser vidner

Tre brande natten til fredag er ingen tilfældighed, når de sker inden for en meget lille radius i samme by, mener Fyns Politi. Første brand skete efter midnat, sidste brand hen på morgenstunden.

Når tre brande finder sted inden for fire timer og inden for en radius på bare 400 meter er det næppe nogen tilfældighed.

- Meget tyder på, det ikke er helt tilfældigt, og brande opstår som bekendt ikke af ingenting, siger vagtchef Thomas Bentsen, Fyns Politi.

Den første brand fandt sted klokken 01.38 på Glacisstien. Her ligger et klubhus, som tilhører Nyborg Sportsfiskerforening. Ifølge foreningens Facebooksside blev kasserer Steen Ole Christensen ringet op af politiet klokken 02.26 med besked om, at klubhuset på Volden brændte og ikke stod til at redde, og derudover en opfordring til sine medlemmer om ikke at gå ind i det, der er tilbage af huset.

Nogle timer senere - klokken 04.44 - var der ild i et kolonihavehus på Nydamsvej. Også her havde ilden godt fat. Mens politiet undersøgte resterne med politihunde for at sikre spor af mulige gerningsmænd opdagede én af hundene, at det brændte i et udhus eller en kolonihavehus-lignende bebyggelse på Grejsdalen tæt ved sygehuset. Det skete klokken 05.16.

- Da brandene næppe er opstået af sig selv hører vi meget gerne fra folk, som lægger inde med viden, mistanke eller har set noget i området. Ingen henvendelse er for lille, siger vagtchefen.

Nu må der som udgangspunkt ikke overnattes i nogle af de bebyggelser, der har været ild i, men alligevel ser politiet meget alvorligt på ildspåsættelser af denne karakter.

- Hvis nogle fik smag for at sætte ild til noget kunne det også ramme steder, hvor der bor mennesker, siger Thomas Bentsen.

I løbet af fredagen skal politiets brandteknikere undersøge de tre steder for mulige spor.

Har man oplysninger hører Fyns Politi gerne om dem på telefon 1-1-4.