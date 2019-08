Brand ødelagde alt: Sportsfiskere samler ind

Sportsfiskerforeningen har fået grønt lys fra Indsamlingsnævnet til en indsamling, der skal hjælpe foreningen til at genanskaffe kostbart fiskegrej og andet udstyr fra det ødelagte klubhus på volden i Nyborg.

Og nu får alle, der ønsker at hjælpe, mulighed for det.

Nyborg: Efter en stort set alt-ødelæggende brand natten til den 12. juli er Nyborg Sportsfiskerforening blevet mødt med stor sympati og mange tilbud om hjælp til at få foreningen på benene igen.

Alvorlig brug for hjælp

Branden i sportsfiskernes klubhus den 12. juli er en af indtil videre 13 påsatte brande i Nyborg, der fortsat er uopklaret.

Ved branden gik fiskegrej og indbo for i omegnen af 100.000 kroner tabt.

Samtidig blev sportsfiskerforeningens arbejde med at aktivere børn og unge - og integrere flygtninge i lokalsamfundet - sat midlertidigt i stå.

På indsamlingsdagen den 26. oktober byder sportsfiskerforeningen både på underholdning og flæskesteg.

Prisen for underholdning og mad bestemmer gæsterne selv. Men sportsfiskerne håber naturligvis, gæsterne vil sende en tanke og penge deres vej.

- Vi har alvorligt brug for hjælp. Og alle bidrag, store som små, er et skridt i den rigtige retning, siger formanden for Nyborg Sportsfiskerforening, Frank Hansen.

Man kan også helt frem til den 1. august næste år hjælpe sportsfiskerne ved at sende et bidrag til mobilepay-nummer 358144 eller kontonummer 2270129059.